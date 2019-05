Am Ostersonntag erschütterten Terroranschläge den Frieden in Sri Lanka. Über 250 Menschen kamen um, Hunderte wurden verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu den Anschlägen, die vor allem auf Kirchen und Luxushotels verübt wurden. Für die kürzlich angelaufene Verfilmung seines Lebens plante der Dietiker Rapper Siva «Siga» Ganesu, in sein Herkunftsland Sri Lanka zu fliegen. An diesem Plan hält er trotz der blutigen Anschläge fest. Mit ein Grund dafür ist sein Sohn.

Was war Ihre erste Reaktion, als Sie die Bilder des Terrors in Sri Lanka sahen?

Als Erstes haben wir die ganze Reise abgeblasen. Ich war down und gleichzeitig aufgewühlt. Es war so lange ruhig in Sri Lanka und ich freute mich auf das Land und die Reise.

Nun werden Sie trotzdem in Kürze losfliegen. Weshalb der haben Sie sich anders entschieden?

Mein Sohn hat gesehen, dass wir uns ständig die News im Internet ansehen. Da fragte der Vierjährige: ‹Papi, musst du da wirklich hin, da sind doch Anschläge.› Das erstaunte mich sehr. Gleichzeitig erinnerte mich mein Sohn in diesem Moment an mich, als ich seinem Alter war. Zu diesem Zeitpunkt flüchteten wir im Krieg von Sri Lanka nach Deutschland. Danach hatte ich lange Zeit eine Abneigung gegen das Land. So sagte ich zu meiner Frau, ich muss da wirklich hin. Ich muss meine Produzentin überreden. Tatsächlich liessen sich der Produzent und das Kamerateam von diesem Unterfangen überzeugen.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten rät vor Reisen nach Sri Lanka ab. Welche Vorsichtsmassnahmen haben Sie für die Zeit getroffen?

Wir sagen das genaue Reisedatum nicht und meiden grössere Menschengruppen. Ab gewissen Uhrzeiten werden wir nicht mehr nach draussen gehen und uns an die gegebenen Vorschriften halten. Aber ansonsten werden wir den Dreh des Dokumentarfilms wie geplant durchführen.