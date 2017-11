Seit dem 1. Januar 2016 schreibt die kantonale Bestattungsverordnung den Gemeinden vor, dass sie die Personalien von Verstorbenen öffentlich publizieren müssen. Neben dem vollständigen Namen umfassen die Angaben auch die letzte Wohnadresse, das Geburtsdatum und den Jahrgang sowie das Sterbedatum. Wo und wie die Gemeinden die Daten publizieren, ist ihnen überlassen, die Verordnung lässt neben den amtlichen Publikationen auch eine «andere geeignete Form» zu.

Gegen eine solche Veröffentlichung kann man sich nicht vorgängig selber wehren, auch Angehörige können sie nicht verhindern. Sie können lediglich verlangen, dass Ort und Zeitpunkt der Trauerfeier nicht ebenfalls veröffentlicht werden.

Der Trend Richtung Datenschutz

antonsrat Markus Bischoff (AL, Zürich) äusserte sich in einer Anfrage an den Regierungsrat kritisch über diese Praxis. Tatsächlich ist der Schutz der Privatsphäre bei der Veröffentlichung persönlicher Daten in den letzten Jahren wichtiger geworden. Früher war es üblich, sowohl Geburten wie auch Trauungen zu publizieren.

In den meisten Kantonen ist dies schon länger nicht mehr der Fall, jedenfalls nicht ohne Zustimmung der Betroffenen. Im Kanton Zürich beispielsweise werden Trauungen seit 2004 nicht mehr publiziert. Der Bund hat kürzlich sogar eine Bestimmung in der Zivilstandsverordnung aufgehoben, welche den Kantonen die Veröffentlichung von Geburten, Todesfällen, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften ermöglichte. Bischoff wollte nun wissen, ob der Regierungsrat angesichts dieser Änderung die Publikationspflicht in der Bestattungsverordnung neu überdenken werde.