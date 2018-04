Ein 73-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bleicherstrasse in Dietikon nahm am Sonntag kurz vor 15 Uhr einen mit Gas betriebenen Kugelgrill in Betrieb. Aus noch unbekannten Gründen geriet der Grill auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung in Brand. Obwohl der Mann sofort die Feuerwehr verständigte, griffen die Flammen auf das Dach des Hauses über.

Die Feuerwehr stand mehrere Stunden im Einsatz, weil das Dach teilweise abgedeckt werden musste, um weitere Glutnester ausmachen zu können. Die Bleicherstrasse war deshalb vorübergehend gesperrt. Durch das Feuer entstand am Dach, am Balkon sowie in den beiden Dachgeschosswohnungen ein Sachschaden von über 150'000 Franken. Die betroffenen Wohnungen sind zurzeit unbewohnbar.

Beim Einsatz waren die Kantonspolizei Zürich, die Stadtpolizei Dietikon, die Feuerwehr Dietikon sowie ein vorsorglich ausgerücktes Ambulanzteam vom Spital Limmattal beteiligt.

