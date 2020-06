Gratis Eintritt: Zürcher Gemeinderat fordert kostenloser Besuch von Freibäder der Stadt Zürich

Der Ausflug in die Zürcher Freibäder soll nach dem Zürcher Gemeinderat gratis für alle werden. Am Mittwochabend hat er einem entsprechenden Gegenvorschlag zugestimmt. Der Eintritt in die von der Stadt betriebenen Hallenbäder soll für Gäste bis 20 Jahren gratis werden. Das letzte Wort liegt beim Stimmvolk.