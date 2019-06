Körperlich geht es mir gut, das ist schon mal was Wichtiges (lacht). Gefühlstechnisch war die Saison ein Wechselbad. Wir sind mit einem grossen Erfolg gestartet, dem Supercup-Sieg. Das war mein erster Titel auf Nati-A-Niveau. Der Start in der Meisterschaft verlief eher harzig, aber wir haben uns gut gefangen, denke ich.

Schelling lebt mit seiner Freundin in Olten und arbeitet neben seinem sportlichen Engagement in einem Architekturbüro als Hochbauzeichner. (mip)

Es war nicht immer einfach, die Leistung in dieser Phase zu bringen, die erforderlich war, um in der Meisterschaft Punkte zu erzielen. Aber sobald die Play-offs anstanden, war der Fokus wieder unglaublich stark. Wir dachten keine Sekunde mehr an die Situation, in der wir uns befunden hatten. Das Ziel war zu siegen, andere Gedanken hatten und fanden keinen Platz.

Bezüglich den Play-offs: Wie war das für Sie? In den letzten Jahren kämpften Sie mit GC gegen den Abstieg und in dieser Saison plötzlich um den Meistertitel.

Diese Saison war sehr spannend. Letztes Jahr habe ich mit GC in extremis den Ligaerhalt geschafft und dann bin ich zu Winterthur gewechselt, wo man ganz anders in ein Spiel geht. Ich liebe die Professionalität, die wir bei Pfadi Winterthur an den Tag legen. Zu siegen ist Pflicht, eine komplett andere Ausgangslage als bisher. Ich habe mich überraschend schnell an die hohen Ansprüche gewöhnt. Ich gebe mich nicht mit dem zweiten Platz zufrieden, nur weil ich letztes Jahr gegen den Abstieg gekämpft habe.

Sie sprechen es an, die Saison bei Pfadi Winterthur endete auf dem zweiten Platz.

Es war und ist noch eine unglaublich grosse Enttäuschung. Die Play-off-Phase war sehr intensiv für jeden von uns. Es ist schon krass, du bereitest dich ein ganzes Jahr auf diesen einen Moment vor und scheiterst im Final. Bis du diese Chance wieder erhältst, vergeht wieder ein ganzes Jahr. Ich habe den Moment noch so stark vor Augen, als wir gerade das dritte Spiel verloren hatten. Ich sah in der Ecke der Halle den Pokal und dachte mir, Mist, da steht er und jetzt kriegen ihn die anderen. Es war ein Schlag ins Gesicht.

Sie haben erwähnt, wie gross der Rückhalt der Bevölkerung in der finanziellen Krise war. Tat die Niederlage doppelt weh, weil Sie das Gefühl hatten, die Leute enttäuscht zu haben?

Das war nie ein Thema, glaube ich. Blöd gesagt wollten die Leute ja auch nicht den Meistertitel finanzieren, sondern uns als Verein, damit wir weitermachen konnten. Nach all der Dramatik der Saison hatten wenige erwartet, dass der Meistertitel überhaupt eine Option sein könnte.