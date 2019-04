Die Grünliberale Partei (GLP) der Stadt Winterthur will mit Annetta Steiner in den Stadtrat. Aufgrund der Findungskommission empfiehlt sie der Parteivorstand der Mitgliederversammlung am 16. Mai zur Nominierung. Sie soll den Sitz von Yvonne Beutler (SP) einnehmen, die in die Privatwirtschaft wechselt.