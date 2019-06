Das Parlament der katholischen Kirche im Kanton Zürich hat an seiner Sitzung am Donnerstag auch den Frauenstreik vom Freitag thematisiert. Zwei Parlamentarierinnen forderten die «längst im Gesetz verankerte Gleichberechtigung auch in der Kirche. Gleichberechtigung. Punkt. Amen», wie es in einer Mitteilung heisst.