Es hämmert, dröhnt und knirscht. Lastwagen laden Kies beim Betonmischwerk ab, Eisenleger verankern Armierungseisen und ein Kran hievt halbrunde Giessformen für die Betontreppe in die Baugrube. Auf vier Hektaren wird derzeit gebaut zwischen der Klinik Balgrist und der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich an der Grenze zu Zollikon – in der grössten Baugrube der Stadt Zürich.

Hier entsteht der Neubau des Universitäts-Kinderspitals Zürich. Seit einem Jahr wird gebaut, und bereits jetzt lassen sich die enormen Dimensionen erkennen: 10'000 Tonnen Stahl werden verbaut und 150 Tonnen Beton, der in 12'000 Lastwagen transportiert wird. Diese würden aneinandergereiht von Bern nach Zürich reichen, wie Gesamtprojektleiter Thomas Hardegger gestern bei einer Baustellenbesichtigung vor den Medien sagte. Nächstes Jahr werden zu Spitzenzeiten 800 Arbeiter vor Ort und 15 Kräne in Betrieb sein. 3246 Räume werden gebaut. Fertig wird der Neubau Ende 2021. Während des Jahres 2022 will das Kinderspital umziehen.

Kosten und Zeitplan auf Kurs

Sowohl die Kosten als auch der Zeitplan seien auf Kurs, sagt Martin Vollenwyder, Präsident der Eleonorenstiftung, der Trägerin des Kinderspitals. Auch nach der Vergabe von 60 Prozent der Aufträge betragen die Gesamtkosten noch 625 Millionen Franken. Der Grossteil des Geldes stammt aus Bankanleihen, Darlehen des Kantons und einem Baukredit der Zürcher Kantonalbank. 100 Millionen Franken will das Kinderspital durch Spenden decken. Davon seien 35 Millionen Franken bereits «in trockenen Tüchern», wie Vollenwyder sagt. Er sei zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren auch das restliche Geld gesammelt werde.

Das Bauareal ist zwar so gross wie sechs Fussballfelder, es ist aber aufgeteilt in zwei Felder. Denn das Kinderspital baut neben dem dreistöckigen Spitalgebäude auch einen siebenstöckigen Bau für Lehre, Labor und Forschung, der 210 Millionen der Kosten in Anspruch nimmt. Auf dem nördlichen Baufeld wächst dieser Forschungsturm langsam wie ein Pilz in die Höhe.