Für den Erfolg eines Aerobic-Teams ist der Zusammenhalt in der Gruppe unerlässlich, da jeder auf jeden angewiesen ist. Die gemeinsamen Trainings und Wettbewerbe schweissten die Aerobic-Turnerinnen über die Jahre hinweg immer stärker zusammen. Ihr besonderer Teamspirit beschränke sich dabei nicht auf einzelne Grüppchen, sondern umfasse die ganze Aerobic-Familie, angefangen bei der Jugendgruppe, wo der Grundstein für den Erfolg gelegt werde, betont Marina Birrer, welche auch Hauptleiterin der Jugend ist. Neuen Zuwachs erhielt die Aerobic-Familie zudem mit dem 3er-Team, bestehend aus Selina Brunner, Ladina Fliri und Fiona Machaz. Die drei Turnerinnen bestritten im letzten Jahr ihre erste Schweizer Meisterschaft und holten direkt Silber.

Probleme ansprechen

Wo mehrere Menschen zusammenkommen, entstehen natürlich auch Konflikte und Reibereien. Das ist auch im Team-Aerobic nicht anders. Gegen Ende einer anstrengenden Saison und unter der Anspannung, die vor einem wichtigen Wettbewerb aufkommt, können auch einmal die Nerven etwas blank liegen. «Das ist normal und wir kennen uns gut genug, um das aufzufangen», sagt Sandra Haberthür. Wichtig sei es, Probleme offen anzusprechen, sind sich die Turnerinnen einig.

So war es auch im letzten Sommer, als Marion Haug und Marina Birrer merkten, dass es den Turnerinnen in den Trainings an der nötigen Motivation fehlte. «Also haben wir uns alle

zusammengesetzt und uns gefragt, was müssen wir ändern», erzählt Marion Haug. In ihrer Tasche hat sie ein kleines Notizbuch, in das sie die Rückmeldungen der Turnerinnen eingetragen hat. Sachen wie mehr Zeit, um sich aufs Training einzustimmen, mehr Ruhe in der Turnhalle und persönlicheres Feedback seien dabei gewünscht worden. Sachen, welche sich die Leiterinnen zu Herzen nahmen, die aber das Training insgesamt eigentlich nicht gross verändert haben. Nichtsdestotrotz, sich auszusprechen scheint gutgetan zu haben. «Danach lief es plötzlich wieder tipptopp», erinnert sich Haug.

Und nun steht also die neue Saison mit einem frischen Programm vor der Tür. Der Teamspirit und die Motivation stimmen und die Musik sei richtig cool, betont Sandra Haberthür. Jetzt wünschen sich die Turnerinnen nur noch, dass in diesem Jahr niemand mehr kurz vor einem Wettbewerb krankheits- oder verletzungsbedingt ausfällt, und sie, wie schon so oft, in letzter Minute ihr Programm umstellen müssen.