Geboren und aufgewachsen in Luzern, studierte der heute 51-Jährige an der Hochschule Luzern Grafikdesign, weil es für ihn in der Schweiz keine Möglichkeit gab, Animationsfilm zu studieren. Sein filmisches Wissen sammelte er vor allem im Ausland. So verbrachte er in der Schulzeit ein Semester in Liverpool und anschliessend anderthalb Jahre in Kassel. 1995 arbeitete er dank einem Stipendium ein Jahr in Krakau.

Seit Ende der 1980er-Jahre kreiert er animierte Kurzfilme. Seine Werke wie «Die Seilbahn», «Schlaf» und «Islander’s Rest» haben national und international zahllose Preise gewonnen. «Selfies» wurde dieses Jahr mit dem Schweizer Filmpreis für den besten Animationsfilm ausgezeichnet. Gentinetta arbeitet als Ein-Mann-Produktionsfirma in einem Atelier in Zürich, direkt an der Grenze zu Schlieren.

Er hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau in Zürich. (flo)