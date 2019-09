Am Morgen hatte Manor bekanntgegeben, das Warenhaus an der prominenten Lage per Ende Januar zu schliessen. Von der Schliessung betroffen sind demnach 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Manor sowie rund 190 Angestellte eingemieteter Firmen.

Der Vorwurf an Swiss Life, die Besitzerin des Belle-Époque-Hauses an der Bahnhofstrasse: Manor habe bis zuletzt versucht, eine einvernehmliche Lösung mit der Eigentümerin zu finden. Zahlreiche Gespräche seien geführt worden, und Manor habe auch ein Angebot unterbreitet, die Liegenschaft zu einem marktgerechten Preis zu kaufen. Swiss Life habe jedoch eine faire Offerte, welche von einer renommierten Immobilienexpertin gestützt gewesen sei, abgelehnt.