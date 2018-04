Auch die Taxordnung soll angepasst werden

Der Stadtrat hat die Taxordnung Betreutes Wohnen einer Totalrevision unterzogen. Dies gab er gestern bekannt. Die Pensionspreise im Betreuten Wohnen Bachstrasse und Mühleacker sollen jährlich um fünf Prozent erhöht werden, bis die effektiven Kosten gedeckt sind. Dies war eine Entscheidung im Rahmen des Entlastungsprogramms 2017.

Im Betreuten Wohnen Mühleacker erfolgt die erste Erhöhung im Juli 2018, da die heutigen Pensionspreise die Kosten nicht decken würden, wie es weiter heisst. Individuelle Erhöhungen werden im Betreuten Wohnen an der Bachstrasse getätigt. Der Grund dafür sei, dass die Stadt im kommenden Jahr erstmals nicht von den Mietreduktionen profitiert, die vom Gebäudebesitzer für die ersten fünf Mietjahre gewährt wurden.

Weiter müsse die Taxordnung bezüglich der Erhebung der Pflegeleistungen angepasst werden. Auch können Leistungen von spezialisierten Spitexorganisationen in Anspruch genommen werden und Tarife für die Endreinigung werden erhöht. Zudem wird die bestehende Verordnung über die Subventionierung von Pensionspreisen für das pflegerisch-betreute Wohnen Bachstrasse aufgehoben. Deren Bestimmungen werden in die neue Taxordnung integriert. Diese tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. (aru)