Mit Sturmmaske und gezückter Pistole bedroht Rudolf Szabo am 29. Dezember 1995 eine Angestellte, die gerade in die Garage der Elgger Post fahren will. Es ist gegen 19 Uhr und bereits dunkel. Kurz darauf kommt Szabos Komplize, der sich im Gebüsch versteckt hatte, dazu.

Im Postbüro fesseln sie die Frau an eine Heizung. Doch die beiden Räuber kommen zu spät: Der Tresor mit dem Zeitschloss lässt sich auch von der Angestellten erst am nächsten Tag wieder öffnen. Sie flüchten mit 100 Franken und einer Postomat-Karte als Beute. Geklaut aus dem Portemonnaie der Angestellten.

«Ich war ein Monster», sagt der 60-jährige Rudolf Szabo heute. Der gebürtige Wiener mit ungarischen Wurzeln leistete als Unteroffizier bei den Grenadieren der Schweizer Armee über tausend Diensttage. Anfang der 1990er-Jahre machte sich Szabo als Bauunternehmer selbstständig. Die Bankenkrise von 1994 setzte ihm jedoch das Messer an die Gurgel: Innert dreier Monate hätte er seiner Bank 300'000 Franken zurückzahlen müssen. Gleichzeitig betrog seine Frau den fünffachen Familienvater, sie trennte sich von ihm, Szabo musste monatlich 6200 Franken Alimente berappen.

Sieben Überfälle mit einer Waffe begangen

Szabo sah nur noch einen Ausweg: die Banken, die ihn in diese Lage brachten, zu überfallen. Diese Idee machte er auch seinen beiden Hilfsarbeitern schmackhaft, die zuvor eine Lehre abgebrochen hatten. «Später wichen wir auf Postfilialen aus, weil dort die Sicherheitsvorkehrungen kleiner waren», erklärt Szabo.

Die Filiale in Elgg fiel ihm auf, nachdem er mit seinen Hilfsarbeitern in einer Kiesgrube zwischen Elgg und Aadorf mit Armeewaffen rumgeschossen hatte, als Training. «Ihr Umgang mit den Waffen war aber unsicher.» Szabo entschied, dass nur er eine geladene Waffe bei sich tragen würde. Seine Komplizen verwendeten Softair-Pistolen, die kaum von echten zu unterscheiden sind.

Die Bande versammelte sich vor dem Überfall in einer Winterthurer Wohnung, östlich des Hauptbahnhofs, nahe der Gleise. Auf einem Wülflinger Parkplatz klaute Szabo mehrere Nummernschilder für die Fluchtfahrzeuge. Vor jenem Überfall in Elgg hatten sie in Hittnau im Zürcher Oberland bereits 100'000 Franken erbeutet und einen Liebhaber von Szabos Ex-Frau brutal ausgeraubt.

Im Januar 1996 folgten die Postfilialen in Grüningen und Embrach. Dazu kamen zwei Überfälle auf eine Migros in Männedorf und einen Coop in Uetikon. Nach einem Überfall trafen sie sich jeweils wieder in Winterthur, wo sie die Beute aufteilten und den Erfolg in der Altstadt begossen. «Wir fühlten uns unbesiegbar», sagt Szabo.

Das Winterthurer Bier und der Hochmut nach dem Überfall in Embrach waren die ersten Dominosteine, die zur Verhaftung führten: «Einer der Hilfsarbeiter prügelte sich in einer Bar, die Polizei kam und fand in seinem Auto eine Sturmmaske und die täuschend echt aussehende Softair-Pistole.»

Szabo flüchtete nach Deutschland, vermisste aber seine Kinder. Als er am Valentinstag 1996 sein Mietauto in Wil SG zurückbrachte, schnappte die Falle zu: Szabo war von Polizisten mit gezückten Waffen umzingelt. Auf Distanz waren zusätzlich Scharfschützen positioniert.

Das Obergericht St. Gallen verurteilte Szabo zu neun Jahren Gefängnis, wo er dank Seelsorge und therapeutischen Massnahmen seine Taten reflektierte. «In der Stille ist man sich selbst der grösste Feind», sagt Szabo heute. Er, der sich bei seinen Taten einredete, nur das Geld stehlen und niemanden verletzen zu wollen, realisierte, was für psychische Wunden er hinterlassen hatte. Etwa beim Überfall der Post- und der Kantonalbankfiliale in Hittnau, wo er einem sechsjährigen Mädchen, der Tochter eines Angestellten, die geladene Pistole an die Schläfe hielt. «Dieses Bild hatte ich lange tief in mir vergraben», sagt Szabo, der damals Kinder im gleichen Alter hatte.