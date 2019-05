Da fallen natürlich viele Arbeitsstunden an. Und es braucht viele Leute, denen man vertraut. So ist meine ganze Familie involviert: mein Sohn als Chauffeur, meine Tochter als Stellvertreterin und meine Schwester, eine Freundin und eine Schwägerin sind in der Künstlerbetreuung aktiv.

Während des Fests bin ich die Erste, die auf dem Gelände steht, und meistens die Letzte, die geht. Ich habe folglich immer sehr kurze Nächte.

Was ist die grösste Herausforderung, die Sie zu meistern haben?

Das Wetter. Von dem sind wir abhängig, nur haben wir da keinen Einfluss. Alles andere ist top.

Was ist für Sie als Eventmanagerin schwierig?

Für mich ist es eine Herausforderung, ein Programm zusammenzustellen, das für eine ganze Region passt.

Woran orientieren Sie sich bei dieser Aufgabe?

Am Leben und den Aufführungen, die ich besuche. Einige sagten, Lo und Leduc wären toll. Doch die treten an grossen Open Airs auf. Das heisst, sie kommen für uns nicht infrage. Jetzt habe ich beispielsweise «Night Fever – The very best of the Bee Gees» gebucht. Das ist perfekt, denn ihr Auftritt zieht ältere und jüngere Zuschauer an. So bringe ich 2000 Leute auf den Platz.

Alle Konzerte sind gratis. Wie überzeugen Sie die Musiker, trotzdem aufzutreten?

Ich suche das Gespräch mit den Künstlern. Darin erkläre ich, was wir machen. Dann biete ich ein gutes Rundherum. Das heisst, die Musiker stehen nicht allein da. Jemand holt sie ab und bringt sie überall hin. Rob Spence kaufte ich beispielsweise einen Regenschirm, weil seiner kaputt war.