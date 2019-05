Ein roter Brief flattert in die Männervilla in Südafrika: Bachelorette Andrina Santoro möchte die Kandidaten schwitzen sehen und lädt 10 der 14 verbleibenden Männer zu einem Rugby-Spiel ein. Auch der Dietiker Willie Kudese kann sich über eine Einladung freuen.

Oben ohne laufen die Männer in Richtung Sportplatz, wo zuerst die Ruhe vor dem Sturm herrscht. Die Kandidaten liegen auf dem Rasen und sonnen sich. «Bisch bruun worde?», fragt Fussballcoach Danilo. «Es goht, Brate. Lueg, de Unterschied isch scho da», antwortet der Berner Dragan und zeigt auf seinen Oberschenkel.

Noch wissen die Kandidaten nicht, was ihnen bevorsteht. Der Österreicher Achi denkt ans Schlimmste: «Ich hoffe schon, dass ich danach nicht querschnittsgelähmt bin oder dass mir Zähne fehlen. Eine Zahnlücke ist nicht sexy.»

Ins Schwitzen gekommen

Dann kommt Bewegung in die Sache. Andrina nähert sich den Männern, in der Hand trägt sie blaue Trikots. Willie findet unterdessen wie immer lobende Worte für die Bachelorette: «Heute sieht sie wieder mal grossartig aus. Ihr knackiger Body... Es ist schön, dass sie da ist, um uns zuzuschauen.» Der 32-jährige Dietiker lacht verschmitzt. Bereits vor dem Anpfiff ist Willie vollgeschwitzt. Vielleicht hat er eine Vorahnung? Denn Andrina hat noch eine Überraschung für die Kandidaten: Die Männer spielen nicht gegeneinander, sondern gegen ein professionelles Rugby-Team. «Dreht euch um», sagt die Bachelorette. Den Kandidaten fallen beinahe die Augen aus. 12 bullige südafrikanische Männer laufen auf sie zu. Das Staunen weicht der Angst. Grosse Augen, offene Münder – die Überraschung ist der Bachelorette gelungen.

Das Spiel geht los. Nach zehn Sekunden holt Levin den ersten Punkt für die Underdogs. Zur Halbzeit steht es dann 2:2. «Wir sind ein Team und gemeinsam packen wir das», sagt Willie.

Nach einem dramatischen Endspurt trennen sich die Mannschaften mit einem 4:4. Nicht einmal Andrina hatte an die Männer geglaubt: «Das hätte ich nie erwartet.» Die Männer sind stolz. Dann protestieren sie lautstark, denn die Bachelorette will das sportliche Date vorzeitig beenden. «Ey nein, nein», hört man die Männer im Chor brüllen. Arme gehen in die Luft. Sie tragen die Halbitalienerin auf eine Zuschauertribüne. Die Bachelorette bleibt also doch noch. Mit Bier stossen sie alle auf den errungenen Sieg an.

Es scheint nicht Willies bester Tag zu sein: Still sitzt er in der letzten Reihe und sagt kaum etwas. Ein weiteres Mal stossen alle auf die Liebe an.

Am Morgen vor der Rosennacht gilt es, sich noch einmal schick zu machen. Die Bachelorette lädt die Kandidaten zu einem Polo-Spiel ein. Nicht ohne Hintergedanken: Andrina will, dass die Männer ihr mitteilen, wer nicht zu ihr passt. Jeder soll zwei Namen nennen. Die Männer beraten sich. «Sie weiss ja, wen sie will – das ist nur eine Hilfe», sagt Levin, der bereits mit Andrina geknutscht hat. «Trotzdem kennt sie uns ja nicht so genau», widerspricht Willie.