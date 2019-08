In der Jugend-Lounge haben es sich die Teenager gemütlich eingerichtet. Die einen messen ihre Kräfte am Boxautomat. Andere schlecken am Softeis oder geniessen die feinen Crêpes. Unterhalb der reformierten Kirche lockt die Pfadi Laupen mit einem Kinder-Postenlauf. Und über dem Feuer brutzeln Schoggi-Bananen.

Auf der Bühne im Festzelt herrscht emsiges Treiben. Denn bald dürfen dort zwei Schülerbands erstmals vor grossem Publikum auftreten. Der Dorfplatz in Oberengstringen ist äusserst belebt am Samstagnachmittag. Das Dorfplatzfest hatte das Zentrum während dem ganzen Wochenende fest im Griff.