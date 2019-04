Das Projekt der Entwässerung Fahrweid war Anfang Jahr ins Stocken geraten: Der genehmigte Kredit von 11,2 Millionen Franken reichte nicht aus. Nachdem die Detailprojekte erarbeitet und die Aufträge vergeben waren, zeigte sich, dass das Vorhaben 6,2 Millionen mehr kostet. Diese Kostensteigerung war darauf zurückzuführen, dass das federführende Ingenieurbüro die Kosten einfach zu tief veranschlagt hatte.

Dies hat inzwischen auch eine Zweitmeinung bestätigt: Die drei Bauherren – die Gemeinden Geroldswil und Weiningen sowie die Limeco – hatten eine entsprechende Expertise eingeholt. «Das Ingenieurbüro hat sich bereit erklärt, die entstandenen Umtriebe der Bauherrschaft vollumfänglich zu erstatten», sagt Michael Deplazes (parteilos), Gemeinderatspräsident von Geroldswil. Bei diesen Umtrieben handelt es sich um die Ausgaben für die Expertise und Aufwendungen, welche durch den Projektstopp entstanden sind. Weitere Zusatzkosten – etwa durch eine eingetretene Bauteuerung – sind nicht entstanden, da das Projekt nicht lange blockiert war, wie Deplazes sagt. Die Mehrkosten für das eigentliche Projekt verbleiben natürlich, da sie für den Bau ohnehin anfallen, bei den Bauherren. Die Gemeinden Geroldswil und Weiningen sowie die Limeco haben den Zusatzkredit bereits im Januar genehmigt.

Keine Änderungen am Projekt

Das Vorhaben wird nun trotz der falschen Kostenschätzung mit den bislang involvierten Personen fortgeführt. «Da die Expertise der Projektierung ansonsten gute Qualität attestiert, steht der weiteren Zusammenarbeit mit der eingesetzten Gesamtprojektleitung in diesem anspruchsvollen Bauprojekt nichts im Weg», heisst es in einer gestern versandten Mitteilung. «Das Projekt Entwässerung Fahrweid hat gegenüber der ursprünglichen Vorlage keine wesentlichen Änderungen erfahren», hält denn auch Mario Okle (parteilos), Gemeindepräsident von Weiningen, fest. Es werde so umgesetzt, wie es bei der Abstimmung vor zwei Jahren versprochen worden sei.