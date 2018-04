Die Verbindung zwischen dem Zürcher Sechseläuten und dem Limmattal ist eng: Bereits seit 1961 bestreitet die Stadtmusik Dietikon das Spiel der Zunft zum Kämbel. Alljährlich werden die Musiker gemäss den Gepflogenheiten der Zunft, am Sechseläuten-Morgen als Beduinen verkleidet. Neben einer weissen, langen Robe gehören ein Gilet und dunkle Schminke im Gesicht dazu. Alle drei Jahre, so heisst es auf der Website der Zunft, marschiert die Stadtmusik Dietikon mit den «Kämblern» an der Spitze des Umzugs. 2018 allerdings sind Orchester und Zunft auf Position 13 zu hören beziehungsweise zu sehen.