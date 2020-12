Eine etwas andere Weihnacht: Bei den Kirchen ist Kreativität gefragt

Corona hat viele unserer Pläne durchkreuzt. Auch die Limmattaler Kirchgemeinden können ihre Programme für die Weihnachts- und Adventszeit dieses Jahr nicht wie gewohnt durchführen. «Vieles muss neu durchdacht und organisiert werden», sagt etwa Pfarrer Willy Mayunda von der katholischen Pfarrei Engstringen. Die Aussichten auf ein Weihnachtsfest, das nicht wie gewohnt ablaufen kann, bereite vielen Menschen Sorge. Und trotzdem: Die Kirchgemeinden sind voller Tatendrang und versuchen, ihren Mitgliedern und anderen Kirchbesuchern trotz Widrigkeiten eine möglichst besinnliche Weihnachtszeit zu bescheren.

Mayunda und seine Pfarrei haben sich deshalb etwas Spezielles ausgedacht. «Besondere Zeiten verlangen eben kreative Ideen», sagt er. So wird täglich von 17 bis 23 Uhr der Turm der Kirche St. Mauritius in Oberengstringen beleuchtet – und zwar mit der Projektion des Altars. «Können die Kirchbesucher nicht hinein, wann sie möchten, so kommt der Innenraum gewissermassen zu ihnen nach draussen», sagt Mayunda. So könne jeder dem leuchtenden Altarbild seine Gebete anvertrauen. «Damit wollen wir ein besonderes Zeichen setzen. Das Licht soll uns Zuversicht und Vertrauen schenken und unsere Herzen wärmen.» Die Kirchturmbeleuchtung wird noch bis zum Dreikönigstag am 6. Januar andauern.

Die Organisation der Weihnachtstage bleibe dennoch ein schwieriges Unterfangen, so Mayunda. Die Katholische Kirchgemeinde Engstringen biete in der Adventszeit neben dem Samstagsgottesdienst nun auch sonntags zwei Gottesdienste an, für die sich die Gemeindemitglieder anmelden müssen, um sicherzustellen, dass die maximal erlaubte Zahl von 50 Personen nicht überschritten wird. An Heiligabend findet um 17 Uhr zudem ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt; um 23 Uhr die «Christmette», bei der ursprünglich auch der Kirchenchor gesungen hätte. «Dessen Konzert mussten wir aber durch solistische Auftritte mit Klavier und Orgel ersetzen», so Mayunda. «An festlichen Klängen wird es uns auch an Heiligabend nicht fehlen.» Am 25. Dezember lädt er zudem zum Gottesdienst um 10 Uhr und um 17 Uhr.

Das Telefon bleibt ein wichtiges Kontaktmittel

Wie Mayunda und die Pfarrei St. Mauritius mussten sich dieses Jahr alle Limmattaler Kirchgemeinden umorganisieren. Ob in Dietikon, Uitikon oder Geroldswil: Gottesdienste werde grundsätzlich keine abgesagt, auch um Weihnachten sollen sie in allen Gemeinden wie geplant stattfinden. So glaubt Marc Stillhard, der Pfarrer der reformierten Kirche Birmensdorf-Aesch, denn auch, dass die Advents- und Weihnachtszeit nicht wesentlich anders sein werde als in den Jahren zuvor: «Inhaltlich geht es immer noch um das Gleiche. Nur bekommt die Botschaft von Weihnachten in dieser schwierigen Zeit besonderes Gewicht.» Kraft und Zuversicht zu schöpfen, sei heuer bestimmt sehr wichtig. Dennoch musste seine Kirchgemeinde unter anderem den Weihnachtsbasar, die Kinderweihnacht am dritten Adventssonntag und das ökumenische Sternsingen absagen.

Die Gottesdienste selbst finden nur noch unter Schutzvorkehrungen statt. Das heisst konkret: In Aesch im Gemeindesäli Brunnehof sind noch 17 Personen zugelassen. Allesamt müssen sie eine Maske tragen. In der Kirche in Birmensdorf wird höchstens 50 Leuten gleichzeitig der Zutritt gewährt. Stillhard ist es ein Anliegen, während Corona auch den direkten Kontakt mit Kirchgängern aufrechtzuerhalten. «Ältere Menschen begleite ich per Telefonseelsorge. Wir bieten auch einen Einkaufsdienst für ältere und kranke oder behinderte Menschen an.» Zudem werde die Kirchgemeinde auch Weihnachtskarten mit Grussbotschaften an alle Kirchgänger versenden.