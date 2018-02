Aber bis heute bietet ihm der Turnverein, bei dem er 60 Jahre lang aktiv turnte und heute Ehrenmitglied ist, sozialen Austausch. Jeden Mittwochabend treffen sich die älteren Turner in einem Restaurant in der Nähe von Grabers Wohnort. «Wer in einem Verein ist, sollte nach dem offiziellen Teil unbedingt mit den Kameraden in die Beiz gehen. Nur so behält man Kontakte bis ins hohe Alter», sagt er.

Die Mannschaft sei aber kleiner geworden. «Ich habe zu Zeiten Sport unterrichtet, als hundert Mann in der Halle standen», so Graber. Turnen war sein Leben. «Ich habe viele Kränze geholt.» Behalten hat er sie nicht, denn: «Die wären inzwischen alle verdorrt». Dafür reihen sich viele Bleibecher in seinem Wohnzimmer als Erinnerung an besondere Turnanlässe.

Ein Mittagessen für 99 Rappen

Dank dem Turnen kam der gebürtige Baselbieter viel umher und durfte Europa entdecken. So besuchte er anlässlich von Turnwettbewerben ab den späten 1940er-Jahren unter anderem Stockholm, Wien, Lissabon, Luxemburg und Paris. Letzteres habe es ihm besonders angetan. «Wir wurden vom Schweizer Turnverband in die teuersten Hotels eingeladen, wo schon damals eine Flasche Champagner 100 Franken kostete», sagt er. Zum Vergleich: Für ein Mittagessen zahlte Graber damals beim Frauenverein 99 Rappen.

Jungen Menschen rät Graber, die Welt zu bereisen. «Heute stehen den Jungen alle Möglichkeiten offen, wir hatten damals nicht einmal Französisch-Unterricht in der Schule», sagt er. Ein wenig Französisch hat er aber dennoch gelernt. Denn seine Eltern schickten ihn auf einen Bauernhof ins Welschland, während sie ihm eine Lehrstelle suchten. «Damals fragte niemand, welche Lehre man machen möchte», sagt er. Eines Tages sei dann ein Brief gekommen, dass er eine Ausbildung zum Feinmechaniker in Basel-Stadt beginnen könne.

Graber kehrte in die Deutschschweiz zurück, und arbeitete vier Jahre bei der Wasseruhrenfabrik Basel. 1939 besuchte er die Landesausstellung in Zürich. «Drei Wochen später ging der Krieg los. Das war ein Schock», sagt er. Graber absolvierte die Rekrutenschule und wurde direkt anschliessend in den Aktivdienst eingezogen. «Im Militär gab es unter der Woche nur Kartoffelsuppe», erinnert er sich.

Das Geheimnis

Seine Frau, die vor 17 Jahren gestorben ist, lernte er in seinem Heimatdorf im baslerischen Oberwil kennen. Beide waren im lokalen Turnverein aktiv. «An Turnfesten sitzt man beieinander. Und dann heiratet man die einen, wie es so geht», sagt er.

Auf die Frage, was denn nun das Geheimnis seines hohen Alters sei, sagt Graber nüchtern: «Es gibt kein Geheimnis. Es ist Schicksal, ohne Glück wirst Du nicht alt. Es gibt kein Rezept zum Altwerden». Er blicke auf eine schöne Zeit zurück und vermisse nichts: «Ich verpasse nichts mehr», sagt er.