Ein Jahr nach dem Unfalltod auf der Baustelle: Yves' Familie wünscht sich Gerechtigkeit

Unfall Die Mitarbeiter von Yves Radakovits’ Lehrbetrieb sind nach wie vor tief betroffen vom Unfalltod des damals 15-Jährigen, wie sein Lehrmeister der «Limmattaler Zeitung» auf Anfrage sagt. «Was passiert ist, tut uns aufrichtig leid. Yves war ein sehr motivierter, sozialer, reifer und wissbegieriger Lehrling. Einen so angenehmen Mitarbeiter wie ihn zu verlieren, ist doppelt tragisch. Yves’ Tod ist ein grosser Verlust für unsere Firma.» Die Enttäuschung und die Wut der Eltern und Hinterbliebenen über die schleppende Ermittlung der Staatsanwaltschaft könne er verstehen, sagt der Lehrmeister. Er wolle das Verhalten des Unternehmens nach dem Unfall nicht rechtfertigen und die Kritik der Eltern so stehen lassen. Die Familie habe das Recht dazu, sich so zu fühlen und das auch so zu äussern. Der Lehrmeister betont aber auch: «Nach so einem Vorfall laufen strikte Mechanismen ab. Die Polizei, Anwälte und Versicherungen übernehmen das Zepter. Es spielt sich ein Drehbuch ab, das man nicht mehr beeinflussen kann.»

Auch die andere beteiligte Baufirma beschäftigt Yves’ Tod nach wie vor. «Vor allem die Mitarbeitenden, die den Unfall miterlebt haben, sind immer noch sehr traurig und betroffen», sagt der Geschäftsführer auf Anfrage. Es sei wohl das Schlimmste eingetreten, das man sich vorstellen könne. «Wir werden Yves und diesen Vorfall nie vergessen. Jedes Mal, wenn wir an der Baustelle vorbeifahren, kommen die Gedanken wieder hoch», sagt der Geschäftsführer. Die Firma zeigt ebenso Verständnis für die Vorwürfe der Familie. «Es ist nicht so, dass Yves’ Tod spurlos an uns vorbeigegangen ist. Wir waren an der Beerdigung vertreten und haben der Familie ein Kondolenzschreiben geschickt. Doch wenn sie das Gefühl hat, dass wir zu wenig Anteilnahme gezeigt haben, dann akzeptieren wir das», sagt der Geschäftsführer.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hält auf Anfrage fest, dass das Strafverfahren noch am Laufen ist und die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Im Rahmen des Verfahrens gehe es ­darum zu klären, wie es genau zu diesem tragischen Unfall kommen konnte und ob allenfalls ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorliege, so die Staatsanwaltschaft. Es gelte die Unschuldsvermutung. (sib)