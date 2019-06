In etwas mehr als zwei Wochen ist es wieder soweit: Am Wochenende vom 5. bis 7. Juli findet das Züri Fäscht statt. Das alle drei Jahre stattfindende grösste Volksfest der Schweiz lockt – wenn das Wetter mitspielt – jeweils über zwei Millionen Besucherinnen und Besucher an.

Auf jeden Fall zu einem Publikumsmagneten werden dürfte die Drohnenshow, die erstmals an einem Züri Fäscht zu sehen sein wird: 150 Spezialdrohnen, die von einer Plattform im See aus starten, werden zur Musik passende 3D-Bilder in den Nachthimmel zeichnen. Die Aufführungen finden in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag jeweils um 00.15 Uhr und 02.15 Uhr statt. Gemäss den Züri Fäscht Organisatoren handelt es sich um die erste öffentliche derartige Show in der Schweiz.

Gesponsert wird sie vom Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz). Der Strombedarf der Drohnen ist jedoch überschaubar: 45 Kilowattstunden sind es gemäss ewz für alle vier Aufführungen. Das entspricht dem Bedarf eines kleineren E-Autos, um 300 Kilometer zurückzulegen. Etwas weniger sparsam fällt die Anreise der High-Tech-Geräte aus: Sie werden von Hong Kong eingeflogen. Die Veranstalter haben an der gestrigen Medieninformationen auch Berechnungen zu den CO2-Emmissionen eines Züri Fäschts offen gelegt (siehe Box links).