Deshalb organisierte der Verein kurzfristig mehrere Verkaufsaktionen. Die erste fand am Donnerstag in Bern statt. Wie Waser sagt, verkaufte der Lorraineladen in nur einem Tag 3,5 Tonnen. Am Freitag wurden vier weitere Tonnen nach Bern geliefert. Dort wird Grassrooted vor Ort von der Organisation Bio Loco unterstützt.

Komplett überrannt

Über die sozialen Netzwerke hat der Verein auf die Verkaufsaktionen in Bern und Zürich aufmerksam gemacht. Weil bereits am Freitagmorgen über 1000 Bestellungen für 10-Kilogramm-Kisten bei Grassrooted eingegangen waren, musste sie das Bestellformular vom Netz nehmen. «Wir wurden total überrannt und wir wussten, dass einige Leute direkt zum Güterbahnhof kommen, um Tomaten zu kaufen», sagt Waser vor Ort. Die Überwältigung ob des Ansturms sieht man ihm an: «Wir haben bereits erreicht, was wir wollten.»