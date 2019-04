Jetzt läuft der Teil, den ich am liebsten mache», sagt Rita Bachofen, Co-Präsidentin des Vereins Trickfilmausstellung. Alle grossen Hürden sind überwunden. Seit Mittwoch sind Bachofen und Rolf Brönnimann, der die Ausstellung zusammen mit Bachofen organisiert, damit beschäftigt, die vielen Exponate zu platzieren und aufzuhängen. Am kommenden Freitag ist es soweit: Mit einer Begrüssung von Stadtpräsident Roger Bachmann und einer Laudatio von alt Stadtpräsident Markus Notter beginnt die dreiwöchige Trickfilmausstellung in Dietikon.

Sie besteht aus zwei Teilen. Die nationale Wanderausstellung «bewegt!», die Brönnimann und Bachofen gemeinsam zum 50-Jahr-Jubiläum der Schweizer Trickfilmgruppe konzipierten, machte unter anderem bereits Halt am Fantoche in Baden und an den Filmtagen in Solothurn. Präsentiert wird alles, was es für einen Trickfilm braucht: Ideen, Zeichnungen, Fotos, Objekte und natürlich die fertigen Filme. Mit dabei sind bekannte Namen der Szene wie Georges Schwitzgebel und Claude Barras, der ein Set und eine Figur aus seinem Oscar-nominierten Film «Ma Vie de Courgette» ausstellt. Anja Kofmehls «Chris the Swiss», Gewinner des Schweizer Filmpreises in der Kategorie Dokumentarfilm, demonstriert die beeindruckende Bandbreite von Animationsfilmen: Auf der Suche nach den Umständen ihres im Jugoslawienkrieg gestorbenen Cousins verbindet sie dokumentarisches Filmmaterial mit handgezeichneten Animationen.