Kaum lässt sich die Sonne blicken, ruft die Festivalzeit. Viel Party, Spass und Gelassenheit haben dann hohe Priorität. So hat auch das Limmattal diesen Sommer viel zu bieten. Das Rebblüetefäscht gibt den Auftakt für den intensiven FestSommer: Ab heute kann man in Weiningen lokale Weine degustieren, auf das schnellste Säuli beim Säulirennen wetten und in einem Postauto von 1953 durchs Dorf fahren. Für Essensliebhaber gibt es zudem verschiedene Beizen. Wer aber noch mehr aufs Schlemmen aus ist, der kann ab heute das neue Streetfood Park Festival in Dietikon am Kirchplatz besuchen. Von deftigen Burgern und herzhaften Waffeln bis zu orientalischen Spezialitäten: Satt wird man dort bestimmt.

Letztes Jahr war das Stadtfest in Dietikon das grösste Fest der Region. In diesem Jahr wird das mehrtägige Schlierefäscht, das am 31. August beginnt und bis zum 8. September dauert, die Region beherrschen. Ebenso beliebt sind auch kleinere Feste. Neben bewährten Anlässen wie das Open-Air im Grüene in Bergdietikon, das Dorfplatzfest in Oberengstringen und das Waldfest in Urdorf, gibt es in diesem Jahr auch Newcomer: Das bereits erwähnte Street Food Park Festival genauso wie das Sommerfest in Dietikon. Am 21. und 22. Juni wird das Dietiker Zentrum mit dem Kirchplatz zur Festmeile.

Ein Debüt gibt es auch an der Kantonsgrenze zum Aargau. Erstmals findet am 13. September in Dietikon das Nachbarschaftsfest statt.

Und es gibt noch viele weitere, weniger grosse Feste zu feiern. So etwa die Bundesfeier am 1. August, wo die meisten Gemeinden eigene Anlässe auf die Beine stellen.