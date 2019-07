Yvonne Pozzy ist Leiterin der Ernährungsberatung am Spital Limmattal. Seit 29 Jahren arbeitet sie als Ernährungsberaterin. Ihre Ausbildung in Ernährung und Diätetik absolvierte sie an der höheren Fachschule in Zürich. Pozzy ist 51 Jahre alt und wohnt in Urdorf.

Damaris Schlegel ist seit 20 Jahren als Ernährungsberaterin tätig. Seit 2013 arbeitet sie am Spital Limmattal. Sie studierte Ernährung und Diätetik an der höheren Fachschule in Zürich. Die 42-Jährige lebt in Remetschwil im Kanton Aargau. (sib)