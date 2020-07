Diebe von Hausbewohnern überrascht – Zürcher Kantonspolizei verhaftet Einbrecher-Trio

In der Nacht auf Donnerstag wollten die Männer gleich in zwei Einfamilienhäuser in Bubikon im Zürcher Oberland einbrechen. Beim ersten Haus wurden sie jedoch von den Bewohnern gestört, worauf sie flüchteten. Auch beim zweiten Haus wurden sie entdeckt.

Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf und konnte sie verhaften. Es handelt sich um einen 22-jährigen Marokkaner sowie zwei Algerier im Alter von 34 und 28 Jahren. Ihre Beute, die zum Teil bei ihnen gefunden wurde, hatte einen Wert von mehreren tausend Franken, wie die Kantonspolizei mitteilte.