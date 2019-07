"Zwingli-Stadt 2019" ist eine ökumenische Aktion, die von allen drei Landes- und Stadtkirchen getragen wird. Die drei Meter grossen Statuen des Reformators, die dem bekannten Zwingli-Denkmal bei der Wasserkirche nachempfunden sind, stehen von August bis November an gut frequentierten Orten und Plätzen, wie die Reformierte Kirche Kanton Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Jeder der zwölf Stadtkreise hat seine eigenen Herausforderungen und Themen. Entsprechend werden die Figuren jeweils gekleidet und ausgestattet. Und begleitend dazu finden in jedem Stadtkreis sogenannte "Zwingli-Gsprööch" statt.

Arbeiter-Zwingli und Pionier-Zwingli

Die Diskussionen sollen offen und kontrovers sein - ohne Angst, sich an einem Thema die Finger zu verbrennen. "Ganz im Sinne der Reformation", wie es in der Mitteilung heisst. Zur Sprache soll all das kommen, "wo es einem den Hut lupft", wie Grossmünster-Pfarrer Christoph Sigrist gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.