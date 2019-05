Der Mann ist knapp 52-jährig, schlank, hat kurz geschnittenes Haar und einen kleinen Bart. In schweren, hohen Schuhen, einer schwarze Hose und einem hellgrauen Kapuzenpullover wurde er am Mittwoch von zwei Polizeibeamten in den Saal des Bezirksgerichts Dietikon geführt, wo ihm die Handschellen abgenommen wurden. Kaum hatte der Mann Platz genommen, waren seine Füsse und Hände pausenlos in Bewegung, und er begann lauthals zu schimpfen. «Täusche ich mich oder sind diese beiden Richter jüdischen Glaubens? Die verdrehen doch alles, die Juden!»

Die Frage vom vorsitzenden Richter Stephan Aeschbacher, ob er die Anklageschrift bekommen habe, verneinte er. Seine Anwältin habe sie aber erhalten, so Aeschbacher daraufhin. «Dann lügt sie», sagte der Angeklagte. Beim anschliessenden Verlesen der Aussage eines Opfers donnerte die Faust des Mannes auf den Tisch: «Dää söll nid sone Schissdräck verzelle!» Später erklärte er, dass «einer der Gutachter eine Drogensüchtige umgebracht und man ihm eine falsche Identität vorgelegt habe». An die Staatsanwältin gewandt, sagte er: «Ich kenne Sie, Sie sind keine Christin.»

Dies waren nur einige der zahlreichen Zwischenrufe des Angeklagten. Für eine einigermassen geordnete Verhandlungsführung zeigte Richter Aeschbacher eine bewundernswerte Engelsgeduld. Beschuldigt wurde der Angeklagte der mehrfachen Drohung und Beschimpfung sowie des Hausfriedensbruchs. Seit 13 Monaten sitzt er in Untersuchungshaft respektive in der Sicherungsverwahrung. Ihm wurde vorgeworfen, im April 2017 seinem Hauswart mehrfach mit Erschiessen gedroht, ihn «Nazifresser» genannt und hässliche Beleidigungen über seine Eltern gemacht zu haben. Gleichentags habe der Beschuldigte einem Bewohner derselben Liegenschaft «Cervelatfresser», «schwule Sau», «Drecksauhund» und «Arschloch» an den Kopf geworfen.