Die Urdorfer Narrenzeit nimmt unter Wehklagen ein Ende – trotz Corona-Virus

Da es sich rechtlich um einen privaten Anlass handelte, konnte das Konfettibegräbnis beim «Steinerhof» durchgeführt werden, so wie schon die Uslumpete am Freitagabend. «Auch bei aktiver Teilnahme an dieser Zeremonie bitten wir um Wahrung der Eigenverantwortung», hiess es im Voraus wohlweislich auf der Website der Clique Schäflibach.

Unter lautem Schluchzen und Wehklagen trugen die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler das Konfetti an seine letzte Ruhestätte. Die Guggenmusik Stiereschränzer begleitete den Abschied. Zeremonienmeister Daniel Leutwiler sagte: «Ich fands schön, dass wir die Möglichkeit hatten, die Uslumpete am Freitagabend sowie das Konfettibegräbnis in diesem längst vertrauten Rahmen mit Alt und Jung gemeinsam zu feiern.» Die Clique habe in der schweren Zeit auch keine aktive Werbung gemacht. «Auf diese Weise konnten wir etwas für uns sehr Unerfreuliches definitiv abschliessen.»

Sandra Rottensteiner, Gemeindepräsidentin von Urdorf im Interview (5.3.2020):