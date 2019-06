Während auf dem Zürcher Sechseläutenplatz zahlreiche Besucher ihre Würste in die Glut hielten, wartete Jasser Kassab mit seinem Bruder am Schlieremer Bahnhof auf seine S-Bahn nach Zürich. Weil die beiden wegen des Sechseläutens mit Stau in der Innenstadt rechneten, transportierten sie einen neu erworbenen Kinderwagen mit dem öffentlichen Verkehr. Kassab wird im kommenden September erstmals Vater. Der Ausflug wurde aber jäh unterbrochen. Kurz nach 19 Uhr passierte ein Güterzug auf Gleis vier den Bahnhof Schlieren. Die Sogkraft des Fahrtwindes dürfte allen Nutzern des Bahnhofs bekannt sein. Auch Kassab, der in Zürich wohnt, wusste, dass es sich nicht um ein laues Lüftchen handelte. «Mit einem derart starken Sog hatte ich jedoch keineswegs gerechnet», sagt er gegenüber der Limmattaler Zeitung. Die auf mehrere Kartonkisten verteilten Einzelteile des Kinderwagens seien ins Wanken geraten, bis schliesslich eine trotz ihres Gewichts von rund 4,4 Kilo vom Wind mitgetragen wurde. Darin befand sich der Kindersitz, der laut Angaben von Kassab beinahe zwischen Zug und Perron zerrieben wurde. «Mein Bruder und ich konnten nur unter Schock zuschauen, was da vor sich ging. Die Szene war wirklich erschreckend», sagt er. Dabei hätten die beiden über einen Meter von der Gleiskante entfernt gestanden, wie der 39-Jährige betont. «Nicht auszumalen, wenn ein kleines Kind oder ein Kinderwagen in den Sog eines Güterzuges gerät und mitgerissen wird.»

Problem bereits bekannt

Das Perron 3/4 gab schon früher Anlass zur Besorgnis bei der Bevölkerung. Ob denn erst ein Kinderwagen vom Luftzug mitgerissen werden müsse, bevor gehandelt werde, fragte der damalige CVP-Gemeinderat Rolf Wegmüller rhetorisch in seinem Vorstoss von 2016. «Schon etliche Male konnte ich gefährliche Situationen miterleben», schrieb er weiter.