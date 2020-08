Die Liebe führte ihn von Hamburg hierher: Der FC Dietikon setzt im Sturm auf einen Algerier

Die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel, die Temperaturen bewegen sich um die 30 Grad im Schatten. Dennoch kommt Hichem Oudjouadj mit langer Trainerhose und Pullover zum Interview in eine Dietiker Bäckerei. Lässig, mit weissen Kopfhörern unter dem schwarzen Cap und den neusten Beats in den Ohren. «Hallo, ich bin Isa», sagt die neue Sturmhoffnung des FCD und hält zur Begrüssung ganz coronakonform die Faust entgegen. Isa? «Das ist einfacher und auf dem Platz schneller gesagt – Isa statt Hichem, das passt.» Nach ein paar Worten mit FCD-Sportchef Christian Müller, der ebenfalls am Tisch sitzt, erzählt Hichem – oder eben Isa – Oudjouadj, wie es dazu kam, dass er vor ein paar Wochen aus dem hohen Norden Deutschlands ins Limmattal wechselte.

Am Ursprung des Transfers stand Oudjouadjs Ehefrau. Die beide heirateten vor gut einem Jahr und richteten sich in Hamburg gemütlich ein. Es schien alles in geordneten Bahnen zu verlaufen. Familienmensch Oudjouadi hatte seine Eltern und Verwandten um sich herum, seine Frau – deren Name er nicht in der Zeitung stehen haben möchte – strebte dem Abschluss ihres Wirtschaftsstudiums entgegen. «Ein Wechsel ins Ausland war damals überhaupt kein Thema», sagt der Mann, der zuletzt bei einem Hamburger Oberligisten namens TSV Buchholz 08 unter Vertrag stand.

Doch als seine Gattin ihr Wirtschaftsstudium beendet hatte, flatterte ihr ein Jobangebot der UBS in Zürich auf den Tisch. «Das war natürlich ein grosses Glück, so eine Chance erhält man nicht alle Tage. Hier in der Schweiz lässt sich gutes Geld verdienen», blickt Dietikons neuste Sturmhoffnung zurück. So zog seine Liebste bereits im vergangenen September nach Zürich und trat ihre neue Stelle an, Hichem indes blieb in Hamburg.

In Deutschland durfte er nicht arbeiten

Dass er seiner Ehefrau in die Schweiz folgen würde, war von vornherein klar gewesen. Als anerkannter Wirtschaftsflüchtling ist Oudjouadj in Deutschland wohl geduldet, mehr aber auch nicht. Das habe man ihm immer wieder zu verstehen gegeben. Mal subtil, mal weniger. «Als ich achtjährig war, zog meine Familie von Algerien nach Hamburg. Aufgrund meines Status war es mir in Deutschland verboten, eine Lehre zu beginnen oder zu arbeiten.» So widmete er sich nach Abschluss der obligatorischen Schule vermehrt dem Fussball, zu einer Profikarriere reichte es dem Offensivspieler indes nicht. Er spielte bei verschiedenen Amateurvereinen in Hamburg.