Der Entscheid ist gefallen. Die Leserinnen und Leser der Limmattaler Zeitung haben Jackie Rubi zur Limmattalerin des Jahres 2017 gewählt. 1998 rief sie das Orgelsurium in Unterengstringen ins Leben. Dies, weil sie es nicht über ihr Herz brachte, die von ihren Kunden in der Musik Günthart AG eingetauschten Hammond-Orgeln weiterzuverkaufen.

Das Orgelmuseum hat sich seither zu einer beliebten Spielstätte vieler Musiker von nah und fern entwickelt. Und auch die Besucher erfreuen sich seit 20 Jahren an diesem aussergewöhnlichen Ort. Doch bald ist Schluss. Diesen Herbst hat die letzte Konzertsaison begonnen.

Deutliches Votum

Ihr langjähriges Engagement wurde nun von der Leserschaft der Limmattaler Zeitung gewürdigt. 436 Stimmen erhielt Jackie Rubi. Es war ein deutliches Votum. Auf den zweitplatzierten Senat Iseni entfielen 245 Stimmen. Der 31-jährige Dietiker arbeitet seit zehn Jahren am Bahnhof Stadelhofen in Zürich und hat in dieser Zeit schon drei Personen das Leben gerettet.

Das letzte Mal war dies Anfang Oktober der Fall, als es galt, ein Baby und dessen Mutter aus dem Gleisbereich im Bahnhof vor dem einfahrenden Zug in Sicherheit zu bringen. Die Mutter hatte nicht gemerkt, wie der Kinderwagen samt Baby Richtung Gleise rollte und schliesslich hinunterstürzte.

Platz drei geht mit 167 Stimmen an Pia Siegrist. Die Präsidentin der Stadtjugendmusik Dietikon sorgte als Vorstandsmitglied im Verein «Welt Jugendmusik Festival Zürich» dafür, dass der Grossanlass mit rund 3700 Jungmusikanten reibungslos über die Bühne ging.