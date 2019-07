Etwa 513 Tonnen Altkleider wurden 2018 in den Limmattaler Gemeinden gesammelt. 51 575 Kilogramm davon in Geroldswil. Da die Geroldswiler mehr als zehn Kilogramm Textilien pro Kopf in die Kleidersammlung gegeben haben, hat sich Geroldswil eine Goldauszeichnung des Recyclingunternehmens Texaid verdient. Über die Auszeichnung informierte die Gemeinde kürzlich.

Neben Geroldswil wurden auch Schlieren und Uitikon mit Gold ausgezeichnet. Dietikon, Bergdietikon und Birmensdorf haben für ihre Leistungen im Textilrecycling Silber erhalten. Doch was hat es mit diesen Auszeichnungen auf sich?

7 Kilogramm Altkleider pro Person gelten als Massstab

In Zusammenarbeit mit Swiss Climate hat das Recyclingunternehmen Texaid dieses Jahr zum ersten Mal Auszeichnungen für Gemeinden, die besonders viele Altkleider recycelt haben, verteilt. Damit auch kleine Gemeinden eine Chance auf eine gute Auszeichnung haben, muss nicht einfach eine bestimmte Menge an Altkleidern gesammelt werden. Stattdessen ist die Altkleidermenge pro Person entscheidend.

Der Gold-Standard von Texaid basiert auf 7 Kilogramm pro Kopf. Sammelt eine Gemeinde im gesamten Jahr 50 bis 69 Prozent davon, erhält sie eine Bronzeauszeichnung. Eine Silberauszeichnung erhalten Gemeinden, die 70 bis 89 Prozent sammeln. Ab 90 Prozent wird Gold vergeben. Da in Schlieren und Geroldswil mehr als 7 Kilogramm pro Person gesammelt wurden, haben die beiden Gemeinden sogar mehr als 100 Prozent erreicht.