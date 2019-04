Er riecht am Inhalt des Glases, schwenkt es ein wenig und nimmt danach einen Schluck in den Mund. Diesen kostet er genüsslich, bevor er das Wasser schluckt. «Das schmeckt ein wenig hart, felsig wie Granit, aber gleichzeitig sehr gut.» So lautet das Urteil des diplomierten Wassersommeliers Werner Koch. Der 56-Jährige ist hauptberuflich Leiter des Alterszentrums Stampfenbach in Zürich und eine von acht Personen, die im Januar den ersten Kurs zum Wasser-Sommelier abgeschlossen haben. In Deutschland gibt es einen solchen bereits seit einigen Jahren. Seit dem letzten Herbst bietet die Schweizer Gastronomievereinigung Gastro Suisse den Kurs ebenfalls an. Das Ziel dahinter ist, dass die Schweiz, die viele mit klaren Seen und sprudelnden Bergbächen verbinden, nun auch vermehrt für ihre einmaligen Mineralwasser bekannt wird.

Wie könnte man die nichtalkoholische Getränkekarte erweitern? Mit welchem Mineralwasser schmeckt der Whisky-Soda-Drink am besten? Solchen Themen gingen die Wasser-Sommeliers in ihrer Ausbildung nach. Auf die Frage, welches Wasser Koch am liebsten mag, zögert er kurz. «Das Rhäzünser, das mag ich, es passt sich gut an und ist leicht im Geschmack.» Er nimmt eine grüne Flasche in die Hand. Auf seiner Kommode stehen ein Dutzend weitere Wasserflaschen, ein Mineralwasser aus dem Appenzell, ein San Pellegrino, ein Cristalp, aber auch eine Flasche Fiji Wasser und ein dunkles Wasser aus den Arabischen Emiraten. Auch eine Glasflasche Voss aus Norwegen ist in Kochs Sammlung vorhanden.

Nichtalkoholische Vielfalt

Die meisten unterscheiden Mineralwasser in zwei Gruppen: stilles oder lautes Wasser. Wasser-Sommeliers wollen nun die Vielfalt des Mineralwassers auf die Getränkekarte bringen. Sie differenzieren beispielsweise zwischen felsigem, weichem oder hartem Mineralwasser. Die Mineralisierung wirke sich auch auf den Geschmack der Speisen oder des Weins aus, sagt Koch. «Wenn man ein Mineralwasser aus der Schweiz, eines aus dem Ausland und ein spezielles aus der Region anbietet, wäre das bereits vielfältiger», sagt Koch. Er spricht auf die Auswahl der nichtalkoholischen Getränke auf den Menükarten an: «Das Sortiment hört dort meistens bei Cola, Rivella und Fanta auf. Dabei hätte die Schweiz mit Kreationen auf Mineralwasserbasis so viel mehr zu bieten.»