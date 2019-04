Die hohen Kreditanträge für städtische Bauvorhaben konnten in den vergangenen Jahren nicht immer geräuschlos über die Bühne gebracht werden: In den vorberatenden Kommissionen sei teilweise Unmut aufgekommen, hatte der Dietiker SVP-Gemeinderat Jörg Dätwyler vor knapp anderthalb Jahren in einer Motion festgehalten.

Denn wenn ein solcher Antrag vom Stadtrat an den Gemeinderat überwiesen wird, ist das Geschäft jeweils weit vorangeschritten. So seien auch bereits hohe Planungskosten angefallen, schrieb Dätwyler in seinem Vorstoss, den das halbe Parlament mitunterzeichnet hatte. Allfällige Änderungsanträge durch den Gemeinderat seien zu diesem Zeitpunkt dann wenig sinnvoll, da ansonsten die bereits getätigten Ausgaben verloren wären.

Systemwechsel angeregt

Mit seiner Motion regte Dätwyler deshalb einen Systemwechsel an. Statt dass erst ein fertig ausgearbeitetes Projekt vorgelegt wird, soll der Stadtrat inskünftig bereits einen Grundsatzentscheid über das Projekt – verbunden mit einer Kostenobergrenze – für ein Bauvorhaben einholen.

Der Stadtrat zeigt grundsätzlich Verständnis für die Motion, mit der das Parlament oder das Volk «eine möglichst frühe Einflussnahme» erhalten würden. So könnten sie bereits bei Projektbeginn inhaltlich und finanziell mitsteuern, räumt der Stadtrat ein. Und: «Das Hauptanliegen der Motion ist nachvollziehbar.»

Er beantragt dem Parlament aber dennoch, dass die Motion abgeschrieben wird. Denn sie lasse sich aus diversen Gründen nicht zielführend umsetzen, hält der Stadtrat in seinem ausführlichen, kürzlich veröffentlichten Bericht fest.

Bei einer Umsetzung der Motion könnten die Stimmberechtigten und die Gemeinderäte nämlich nicht mehr, sondern eher weniger Einfluss auf die Projekte nehmen, zeigt sich der Stadtrat überzeugt. Denn je früher der Zeitpunkt der Genehmigung erfolgt, desto unklarer ist noch das Projekt.

So lägen bei einem Grundsatzentscheid keine detailliert ausgearbeiteten Pläne vor, in diesem frühen Stadium könnte lediglich eine Projektdefinition gemacht werden, schreibt der Stadtrat. Auch bezüglich der Kosten bliebe vieles offen – zu diesem Zeitpunkt läge bloss eine ungefähre Kostenschätzung vor, die eine Genauigkeit von plus/minus 25 Prozent aufwiese. «Für die heute üblichen Beratungen bezüglich inhaltlicher und finanzieller Einsparung, wie sie in den Kommissionen des Parlaments stattfinden, ist die Genauigkeit zu vage und die Kostenkalkulation zu grob.»