Dietikon Der Skilift Röhrenmoos steht heute Mittwoch wieder in Betrieb Nachdem die Limmattaler Wintersaison am vergangenen Woche unterbrochen war, geht sie nun heute Mittwoch mit einem Schneetag weiter: Am 27. Januar wird der Skilift Röhrenmoos von 13 bis 16 Uhr in Betrieb stehen.

Es gibt einen weiteren Limmattaler Skitag: Der Skilift steht am Mittwoch, 27. Januar, von 13 bis 16 Uhr in Betrieb. Limmattaler Zeitung

Der Skilift stand bereits an drei Tagen in Betrieb. Am vergangenen Wochenende musste der Ponylift hingegen stillstehen; Regenfälle hatten den Dietiker Schlittel- und Skihang in Mitleidenschaft gezogen. Heute sieht es wieder anders aus: Die aktuelle Schneesituation lasse einen Betrieb zu, teilt die Stadt Dietikon auf ihrer Website mit.

Es besteht für das kleine Skigebiet bei der Hundshütte weiterhin ein Corona-Schutzkonzept: So gilt unter anderem im Anstehbereich und am 225 Meter langen Lift eine generelle Maskenpflicht für alle Personen ab 12 Jahren.