Wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt, hat Bösch die damals neu geschaffene Stelle am 1. November 2010 angetreten. Zu seinen ersten Aufgaben gehörte es, das Amt aufzubauen. Zudem musste er wichtige Projekte voranbringen wie die Planung der Limmattalbahn, die Entwicklung des 40 Hektar grossen Niderfelds oder das Gesamtverkehrsprojekt. Im Laufe der Jahre erweiterten sich die Aufgaben des Stadtplanungsamtes. Das Team umfasst heute fünf Mitarbeitende.

In seiner bisherigen Funktion entwickelte und leitete er verschiedene Projekte wie die Stadtentwicklungsstrategie Dietikon 2025, die Revision der kommunalen Richtplanung, den Dialog Stadtentwicklung oder die Realisierung der neuen Allmend Glanzenberg. Lüthy besitzt einen Bachelor of Science FHO in Raumplanung und einen Master of Advanced Studies FHZ in Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung.