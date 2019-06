An der Schulgemeindeversammlung genehmigten die 167 anwesenden Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2018, die bei einem Aufwand von 21,1 Millionen Franken und einem Ertrag von 22,1 Millionen Franken ein Plus von 974 000 Franken ausweist. Bewilligt wurde auch die Kreditabrechnung für den Ersatzbau des Doppelkindergartens Feld mit Kosten in der Höhe von 1,78 Millionen Franken und die Kreditabrechnung von rund 495'000 Franken für die Modernisierung der Informatik-Hardware-Infrastruktur. Behandelt wurde ebenso eine Anfrage von Alt-Gemeinderat Roland Stämpfli. Angesichts der Einführung der neuen Gemeindeordnungen regte er zur Bildung einer Einheitsgemeinde an und warnte vor einem Alleingang vor allem punkto Immobilien-Strategie. «Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den wichtigen Schritt zu vollziehen, sodass Urdorf seine Zukunft gemeinsam planen kann», sagte er. Das Stimmvolk habe 2016 an der Urne die Bildung einer Einheitsgemeinde abgelehnt. Es gelte den Volkswillen zu beachten, hiess es von der Schulgemeinde. (sib)