Die Männer trainieren ihre Muskeln, als ein roter Brief in die «Bachelorette»- Villa in Südafrika flattert. Der Dietiker Kandidat Willie Kudese nimmt ihn entgegen und liest ihn vor, während er seine Hüften hin- und herschwingt. Die Bachelorette Andrina Santoro schreibt im Brief, dass sie einen Mann zu sich bitten will. Der Glückliche ist diesmal der blonde Danilo aus Basel. Aber es ist nicht gleich das letzte Date der Episode: Später bietet Bachelorette Andrina Santoro auch den Willie zu einem Date auf, zusammen mit Cedric aus Österreich.

Die Bachelorette und ihre beiden Männer werden 180 Meter in die Tiefe springen. Willie bleibt die Ruhe selbst. «Ich bin immer noch parat. Wie fühlst du dich?», fragt er die sichtlich nervöse Bachelorette. «Ich hoffe, ihr könnt mich motivieren», sagt sie. «Natürlich» sagen Willie und der ängstliche Cedric.

«Ich glaube, es wird Andrina beeindrucken, wenn sie sieht, dass ich furchtlos bin. Cedric hat ein bisschen Schiss und das kann ich zu meinem Vorteil nutzen», sagt Willie. Das merkt auch Andrina: «Er freut sich einfach darauf. Er ist auch ein cooler.»

Vor dem eigentlichen Sprung müssen die drei an der Seilrutsche zu der Brücke gelangen. Als Letzer ist Willie dran. «Wow, amazing. Ich empfehle das jedem. Die Aussicht, wow. Adrenalin pur», fasst er zusammen. Aber das Schwierigste steht noch bevor. «Wer fängt an?», fragt Andrina. Willie will als erster den Sprung wagen, gibt der Bachelorette eine halbe Umarmung und sagt: «Wir sehen uns auf der anderen Seite.» Und dann: «3, 2, 1, Bungee!» Willies Gebrüll hallt durch die Schlucht.

Auch Bachelorette Andrina und Cedric getrauen sich. Zum Schluss gibt es ein paar Gruppenbilder und schon geht es zurück in die Villa. Denn die fünfte Nacht der Rosen steht an.

Er geht als positiver Mensch

Die Männer machen sich bereit für den Moment der Entscheidung. Willie wäscht seine Brille, es folgen ein kritischer Blick in den Spiegel und eine kleine Mundbewegung. Das soll wohl heissen, dass ihm das Spiegelbild gefällt.

Noch mehr gefällt ihm Andrina, als sie im schwarzen Kleid zur Nacht der Rosen schreitet. Willie formt seinen Mund zu einem Kuss. Da steht er, in einem grünen Anzug, und küsst die Bachelorette aus der Ferne – aus der Nähe hat er dieses Glück noch nicht gehabt. Trotzdem gibt er sich selbstbewusst: «Ich weiss, dass ich heute eine Rose verdient habe.»

Der 32-Jährige möchte eine der acht Rosen, die noch übrig sind. «Zwei von euch muss ich heute gehen lassen», sagt die Bachelorette in die Runde. Steif steht Willie an der Seite und wartet darauf, dass sein Name genannt wird. «Ja, ich glaube, dass ich heute eine Rose bekomme», sagt Willie erneut in die Kamera. Und tatsächlich fällt sein Name sehr schnell. Jedoch nicht so, wie es der Dietiker erwartet hätte. Er muss mit Cedric zu Andrina. Nach einer kurzen Rede ist klar: Nur einer der beiden bekommt eine Rose. Willies Miene wirkt versteinert. «Bei einem von Euch habe ich nicht das Gefühl, das ich fühlen muss, um eine Rose zu vergeben.» Während Cedric versucht, sein Lächeln zu unterdrücken, steht Willie weiterhin stocksteif da. «Darum endet heute Deine Reise hier.» Andrina lässt sich Zeit. Sie zögert, blickt von einem Kandidaten zum anderen. Und dann sagt sie es: «Willie.» Damit ist das Abenteuer in Südafrika für den Dietiker zu Ende.

Aber auch jetzt ist er gelassen. «Danke für die Zeit und weiterhin wünsche ich Dir alles Gute», sagt er. «Ich wünsche Dir auch nur das Beste, Du bist ein wirklich toller Mann. Danke, dass Du da warst.» Drei Küsse folgen. Seine nunmehr ehemaligen Konkurrenten klopfen ihm auf die Schultern. «Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich bin ein positiver Mensch. Lieber früher als später», sagt der Dietiker. Seine Augen laufen rot an. Alle stossen noch mal auf die Liebe an, ausser Willie, der steht verdeckt im Hintergrund. Der Fernseh-Ausflug des Dietikers ist nach fünf Episoden fertig.