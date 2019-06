Die Freude über die neuen Schattenplätze auf dem Rapidplatz in Dietikon währte nur kurz. Erst vor einer Woche aufgestellt und eingeweiht , sahen die Pavillons auf dem Rapidplatz gestern ziemlich angeschlagen aus, nachdem ihnen der starke Regen über Nacht zugesetzt hatte. Die Pavillons seien weniger stabil gewesen als erwartet, sagt der Dietiker Standortförderer Adrian Ebenberger. Auch beim Quartierverein Limmatfeld ist man überrascht, dass der erste Regen die Pavillons so stark mitgenommen hat. «Wir sind davon ausgegangen, dass die mehr aushalten», sagt Präsident Peter Metzinger. Obwohl von Beginn an nur als günstige Übergangslösung gedacht, hätten die drei Pavillons, die zusammen mit 20 Stühlen als kleiner Schritt zur Belebung des Rapidplatzes aufgestellt wurden, zumindest diesen Sommer überbrücken sollen. Das Worst-Case-Szenario sei nun eingetroffen, sagt Ebeneberger. «Sie müssen jetzt wieder weggeräumt werden.»

«Es braucht jetzt etwas Sturmfestes», sagt Peter Metzinger. Für ihn hat höchste Priorität, dass der Stadtrat jetzt mit dem Nutzungskonzept für den Platz vorwärtsmacht. In der Antwort auf ein Postulat Metzingers, der für die FDP im Gemeinderat politisiert, schrieb der Stadtrat, dass noch 2019 ein Nutzungskonzept für alle Plätze in Dietikon erstellt werden soll. «Aufgrund der besonderen Situation des Rapidplatzes soll bereits vor der Erstellung des erwähnten Nutzungskonzeptes eine konkrete Nutzungsstrategie für den Rapidplatz entwickelt werden», heisst es in der Stadtratsantwort. Bei der Erstellung der Strategie würde der Quartierverein auch gerne ein Wort mitreden. Denn Metzinger stellt den Grundsatz infrage, dass der Rapidplatz für grosse Veranstaltungen frei bleiben soll. Das Bedürfnis nach regelmässigen, grossen Veranstaltungen habe im Quartier weniger Priorität. Ganz im Gegensatz zum Wunsch nach mehr Schatten, einem Café oder Spielmöglichkeiten für Kinder, wie eine Befragung im Quartier ergeben habe. «Das sollte Vorrang haben gegenüber Veranstaltungen, die vielleicht einmal im Jahr stattfinden», so Metzinger. Dem Quartierverein schwebe etwa vor, dass die Hälfte des Platzes mit fixen Nutzungen bespielt werden könnte und nur die andere Hälfte für Veranstaltungen freigehalten wird.

Mobiler Spielplatz errichtet

Zumindest bei den Spielmöglichkeiten hat der Quartierverein bereits gehandelt: Über Pfingsten hat eine Arbeitsgruppe des Vereins einen kleinen mobilen Spielplatz mit Schaukel, Sandkasten und Rutschbahn aufgestellt. Eltern aus dem Quartier hätten den Vorschlag gebracht. Daraufhin habe sich die Arbeitsgruppe gebildet und alles sei schnell gegangen.