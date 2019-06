Was darf es denn sein? Vielleicht die Peitsche «Naughty», um Ihrer besseren Hälfte beim Liebesspiel den Hintern zu versohlen? Oder vielleicht den «Womanizer», einen Vibrator, der die Klitoris ansaugt und stimuliert und dadurch einen intensiven Orgasmus verspricht? Oder vielleicht etwas weniger aufgeregt einfach nur das Massageöl «Love Me Tender», wahlweise in der Geschmacksrichtung Vanille, Erdbeere oder Kokosnuss?

Egal, was man sich wünscht, um das Sexleben mit oder ohne Partner aufzupeppen, die Chance ist gross, dass man es bei Amorana in Opfikon bestellen kann. Das Unternehmen wurde erst vor fünf Jahren gegründet, ist in dieser kurzen Zeit aber stark gewachsen: Aus einem unauffälligen Gebäude an der Europa-Strasse, mitten im Opfiker Industriegebiet, hat Amorana letztes Jahr über 100'000 Bestellungen mit durchschnittlich zwei Artikeln – am häufigsten verkauft wird der bereits erwähnte Womanizer – in die ganze Schweiz verschickt. «Am meisten zu tun gibt es jeweils in der Adventszeit», sagt Lukas Speiser, CEO und zusammen mit Alan Frei Gründer von Amorana. An einem Spitzentag im letzten Advent haben die rund 30 Mitarbeiter des Unternehmens fast 3000 Pakete verschickt.

Im eigenen Keller

Inzwischen ist Amorana der grösste Onlineshop für Sexspielzeug in der ganzen Schweiz geworden. Offizielle Zahlen gibt das Unternehmen öffentlich nicht bekannt, aber der Umsatz bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich. Angefangen hat die Firma ganz klein. Die ersten Vibratoren, Gleitgels und Dildos lagerte Speiser bei sich zu Hause in einem einfachen Ikea-Regal und expandierte später in seinen Keller. Speiser und Frei hatten aber von Anfang an einen Plan. «Wir wollten zusammen ein Unternehmen im E-Commerce-Bereich gründen», erklärt Speiser.

Die beiden hatten sich im Banking-and-Finance-Studium an der Universität Zürich kennen gelernt. Eine besondere Affinität oder Faszination für Sexspielzeug hatten sie nicht. «Als wir uns überlegten, was für eine Art Unternehmen wir gründen wollten, haben wir gemerkt, dass der Erotikbereich und der Verkauf von Sexspielzeug in der Schweiz noch nicht richtig abgedeckt ist.»