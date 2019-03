Auf dem Parkplatz vor dem Bildungszentrum Limmattal in Dietikon stehen Autos mit allen möglichen Kantonswappen. Sogar eine Delegation aus Hamburg ist angereist. Lehrpersonen, Rektoren und Interessierte quetschen sich in die Aula. Diese ist laut Rektorin Claudia Hug selten so voll gewesen. Grund dafür ist die Vorstellung des neuen Lernsystems n47e8, dass den Lernenden das Büffeln wieder schmackhaft machen soll.

Nach einer Einführung ins nach den GPS-Koordinaten Dietikons (n47e8) benannte System sind die Schulzimmer für die Besucher geöffnet. Jugendliche sitzen mit Laptops auf dem Schoss im Zimmer.

Die Paletten, auf denen sie Platz genommen haben, weisen auf ihren Beruf hin: Sie sind alles angehende Logistiker. Sie loggen sich auf ihren Lernprofilen ein und erhalten dort ihre Aufträge. Die Feedbacks der Schüler sind positiv: «Ich kann in meinem eigenen Tempo arbeiten», sagt ein Lernender. Einige diskutieren in Zweiergruppen, andere klicken sich alleine durch das Programm.