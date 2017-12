Es war ein alter Bekannter, der mit viel Furore nach Schlieren zurückkehrte. Denn der Journalist Bänz Friedli lebte zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern von 1998 bis 2005 in Schlieren und wurde damals auch einem breiten Publikum bekannt, als er in der Gratiszeitung «20 Minuten» seine Kolumne «Pendlerregeln» schrieb. Seine genauen, pointierten Beobachtungen des Alltags mit all seinen Absurditäten flossen in diese Kolumne über sein Pendeln ein. Später verlieh Friedli als Hausmann allen zu Hause Arbeitenden im «Migros-Magazin» eine Stimme und unterwanderte damit zugeschriebene Geschlechterrollen.

Diesen Herbst veröffentlichte der 52-Jährige sein erstes Kinderbuch mit dem Titel «Machs wie Abby, Sascha!», in dem er wiederum Geschlechterrollen hinterfragt.

Am Dienstag nun war Friedli auf Einladung der Kulturkommission Schlieren im Stürmeierhuus. Der Berner in Zürich zeigte im mit 220 Plätzen ausverkauften Saal sein neustes Kabarett-Programm «Ke Witz – Bänz Friedli gewinnt Zeit». Bei Friedli klang das Zeitgeschehen in Anekdoten zuweilen wie ein guter Witz, den er am Schluss mit einem trockenen Kommentar abschloss. Er lese in den Schlagzeilen «Trump besucht nach Texas-Unwetter Katastrophengebiet». Da frage er sich: «Ist nicht er die Katastrophe?»