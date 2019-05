Die Stadtzürcher Polizei teilte am Mittwochabend weiter mit, dass Brandstiftung als Ursache ausgeschlossen werden könne.

Das Feuer in der Wohnung an der Bertastrasse war am Dienstag kurz vor 7.30 Uhr ausgebrochen. Da die Eingangstüre des Mehrfamilienhauses geschlossen war, musste die Feuerwehr von aussen über ein Fenster in die betreffende Wohnung einsteigen. Ein Zimmer stand bereits im Vollbrand. Darin befand sich auch die tote Rentnerin.

Es entstand ein Sachschaden von rund 80‘000 Franken.

Aktuelle Polizeibilder: