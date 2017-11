Seit vier Jahren kocht Reto Frey im Bildungs- und Begegnungszentrum (BBZ) des Schweizerischen Blindenverbands (SBV) in Dietikon für die Benutzerinnen und Benutzer. «Wenn das Zentrum geschlossen würde, hätte ich nichts mehr», sagt der 48-Jährige. Hier im BBZ habe er zu seiner Berufung zurückgefunden, sagt der gelernte Koch.

Heute kocht er gleich für 25 Leute, denn heute findet auch die Benutzersitzung statt und so werden die meisten anwesend sein. Für sie alle kocht er nun ein dreigängiges Menu: Gerstensuppe, Riz Casimir und eine gebrannte Creme zum Dessert. Assistiert wird er dabei vom Volontär Aras Abdulhussein und vom angehenden Sozialpädagogikstudenten Marco Brunner, der hier sein Praktikum absolviert und über Frey sagt: «Er hat alle Rezepte im Kopf.»

Katze Amoy als Lebensretterin

Es war vor fünf Jahren, als Reto Frey an einem kalten Wintertag auf seinem Balkon ausrutschte, hinfiel, den Kopf an einer Tischkante anschlug und bewusstlos liegenblieb. Zwei Stunden lag er in der Kälte, während seine Katze Amoy so lange draussen miaute, bis die Nachbarn merkten, dass etwas nicht stimmen konnte. Also folgten sie dem Büsi und fanden den Schwerverletzten massiv unterkühlt.