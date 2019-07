Seit 2008 betreibt der 53-Jährige das «Marmara» am Bahnhof. Zuerst in kleinerem Rahmen gegenüber dem Bretzelkönig. 2012 zog Ahmet in das Lokal daneben vis-à-vis dem Taxistand. «Marmara heisst ein Gebiet in der Türkei», erklärt Ahmet, der aus der Zentraltürkei stammt. Vor 30 Jahren verliess er seine Heimat und kam in die Schweiz. Früher war der in Unterengstringen Wohnhafte als Baggerführer tätig. «Doch weil ich dabei immer dem Wetter ausgesetzt war, suchte ich mir eine Arbeit in der Gastronomie.» Er arbeitete elf Jahre für einen Pizzakurier. Zuerst als Mitarbeiter, dann als Küchenchef und zuletzt als Geschäftsleiter. «Kochen tue ich heute nicht mehr. Ich übernehme die Bestellungen und Einkäufe. Zudem kontrolliere ich, ob die Qualität der Gerichte stimmt.»

Ein Mann nippt an seinem Kaffee und beobachtet das Treiben auf dem Dietiker Bahnhofplatz. Es ist ein wildes Durcheinander von Taxis, Bussen und Passanten. Im Bahnhof-Imbiss Marmara duftet es nach frischem Brot. Am Fernseher läuft die Mozart-Oper «Così fan tutte». Während die letzte Arie des zweiten Akts gesungen wird, dreht das Dönerfleisch gemächlich am Spiess. Es ist 15 Uhr, der Mittagsstress ist vorüber. Ein guter Zeitpunkt, um selbst einmal hinter dem Kebab-Tresen zu stehen. Ein lang gehegter Wunsch geht an diesem Freitagnachmittag in Erfüllung. Ich darf dem Team von Imbiss-Inhaber Ahmet Yilmaz unter die Arme greifen.

Als Nächstes sind die Zwiebeln für den Kebab dran. Es braucht Nachschub. Dafür führt mich Mustafa in einen Hinterraum. Sein Kollege Muzafer Cavus hat bereits begonnen. Eine Zwiebel nach der anderen verwandelt sich unter seiner Hand in Windeseile in dutzende Zwiebelringe. «Sechs Kilo Zwiebeln schneiden wir jeden Tag», sagt Muzafer. Weinen müsse er dabei nie. «Ich bin abgehärtet», sagt er und lacht. Muzafer drückt mir das lange Messer in die Hand und blickt mich erwartungsvoll an. Obwohl ich mich als eine gute Köchin bezeichnen würde, machen mich die prüfenden Augen der beiden nervös. Prompt stelle ich mich unbeholfen an. Lange kann Muzafer nicht zusehen. «Du schneidest viel zu langsam», sagt er und schnappt sich das Messer wieder. Mustafa und ich kehren zurück ins Restaurant. Zwei Männer stehen vor der Theke. Der eine bestellt ein Pide, der andere einen Pepito. «Zum da Essen oder Mitnehmen?», fragt Kollege Bediri Tübek. 200 bis 300 Gerichte verkauft das «Marmara» täglich.

Obwohl ich beim Zwiebelschneiden kläglich versagt habe, führt mich Mustafa nun ins Pide-Backen ein. Wir stellen die Spezialität des Hauses her, das «Marmara»-Pide, das mit türkischem und italienischem Käse sowie feinem Poulet-Geschnetzeltem bedeckt ist. Mustafa ist bereits seit 5 Uhr morgens auf den Beinen. Davon merkt man ihm aber nichts an. In der Früh beginnt er mit den Vorbereitungen, stellt Pide-Teige her, macht das Mise en Place für die Kebab-Füllung oder serviert Kaffee. Seine hellblauen Augen strahlen, als er das Pouletfleisch auf der Grillplatte anbrät. Mit zwei Pfannenwendern aus Stahl bearbeitet er das Fleisch und zerkleinert es gekonnt. Mustafa stammt aus Çorum in der Nordtürkei. Seit 15 Jahren lebt er in der Schweiz. Er wohnt mit seiner Frau in Dietikon. In seiner Heimat war er als Metallbauer tätig. Seinen alten Job vermisst er aber nicht. «Es gefällt mir hier sehr. Ich wüsste nicht, was ich nicht gerne mache.»

Der Pide-Teig liegt derweil auf der Arbeitsfläche unter einer Mischung aus Mehl und Hartweizengries. Durch die drehenden Bewegungen verwandelt sich der Teigballen in einen Fladen. Bei Mustafa sieht es so leicht aus. Ich knete zu fest in der Mitte. Der Teig wird zu dünn. Etwas entschuldigend schaue ich Mustafa an. Er lacht: «Das geht schon noch.» Der Fladen wird in die Länge gezogen. Die Käsemischung und das Pouletfleisch kommen obendrauf. Mustafa schlägt die Teigenden ein. Das Pide hat nun die Form eines kleinen Gondelschiffs. Kollege Muzafer befördert es auf einem Holzschieber in den Ofen. «Wir heben uns von anderen Kebab-Imbissen ab, weil wir das Pide frisch zubereiten und nicht fertige Pides einfach im Ofen aufwärmen», sagt Inhaber Ahmet. Zudem lege er Wert auf gute Produkte und einen schnellen Service.