Birmensdorf Mit erwärmender Weihnachtsstimmung trotzten sie der eisigen Kälte Die jungen Musikerinnen und Musiker der Birmensdorfer Young Harmonists erfreuten am Samstagmorgen die zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Birmensdorfer Wüeriplatz.

Trotz der eisigen Kälte belebten die Young Harmonists, der Nachwuchs des Musikvereins Harmonie Birmensdorf, am Samstagmorgen den Wüeriplatz in Birmensdorf. Unter der Leitung ihrer Dirigentin Cäcilia Gebhardt spielten sie ein stimmiges Weihnachtskonzert, das zumindest musikalisch Wärme verbreitete. Passend zum Christbaumverkauf auf dem nebenstehenden Platz erklangen altbekannte Weihnachtslieder wie «Alle Jahre wieder», «Feliz Navidad» oder «Ihr Kinderlein kommet».

Mit diesen weihnachtlichen Klängen konnten die jugendlichen Musikantinnen und Musikanten die recht zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern. Mit dem Schlusslied «Fröhliche Weihnacht überall» verabschiedeten sich die Young Harmonists mit Applaus in ihre dreiwöchige Winterpause.

Schöne Weihnachtsstimmung erfreut Besucher

«Mir hat das halbstündige Weihnachtskonzert auf dem Wüeriplatz in Birmensdorf wirklich sehr gut gefallen, zumal mein Enkel Laurin die Posaune gespielt hat», sagte Anita Koller aus Aesch anschliessend. Trotz der tiefen Temperaturen hätten die Jugendlichen tapfer mit ihren klammen Fingern – und nur zum Teil in Handschuhen – gespielt. «Ich finde es wunderschön, dass gerade in diesen alles andere als erfreulichen Zeiten so eine fröhlich-musikalische Weihnachtsstimmung aufkommen kann», so die Aescherin.

Eine Birmensdorfer Konzertbesucherin ergänzte: «Diese jungen Musikantinnen und Musikanten zauberten mit ihren weihnachtlichen Melodien wahrlich eine tolle Stimmung auf den Platz.» Auch Dirigentin Cäcilia Gebhardt, die seit zehn Jahren bei der Harmonie aktiv ist, war sehr zufrieden: «Trotz der Kälte war es auch für mich ein erbauliches Konzert. Die zahlreich erschienenen Eltern, Grosseltern und sonstigen Besucherinnen und Besucher erfreuten sich sichtlich an diesen vertrauten weihnachtlichen Klängen.»