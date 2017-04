Das ist die Theorie. Wie sieht es in der Praxis aus, Frau Lätzsch?

Lätzsch: Vorweg noch ein Detail: Im Komitee gegen die Fremdspracheninitiative habe ich keine einzige Lehrperson gefunden. Im Initiativkomitee hingegen sind sehr viele Lehrpersonen. Im Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband ergab eine Umfrage, dass drei Viertel der Lehrpersonen finden, der Aufwand für zwei Fremdsprachen an der Primarschule stehe in keinem Verhältnis zum Ertrag. Ich bin sehr dafür, dass man spielerisch lernt. Nur: Die Rahmenbedingungen sind nicht darauf angelegt. Der Fremdsprachenunterricht findet in grossen Klassen statt. Ursprünglich hiess es, er würde in kleineren Klassen stattfinden. Und: Wir müssen Noten geben, obwohl wir das klar nicht wollten. So ist der spielerische Effekt verschwunden.

Warum gibt es im Kanton Zürich nach immerhin 13 Jahren bis jetzt keine Studie zu den Resultaten des schulischen Fremdsprachenkonzepts?

Steiner: Das aktuelle System mit den jetzigen Lehrmitteln und Lehrerausbildungen haben noch nicht alle Kinder gleichermassen durchlaufen. Also lassen sich die Resultate noch nicht messen und vergleichen.

Lätzsch: Man hätte, als die ersten Kinder die sechste Klasse erreichten, durchaus schauen können, wie es den Kindern, den Eltern und Lehrern dabei geht – und was man verbessern könnte. Leider ist das nicht passiert.

Steiner: Die Rückmeldungen aus dem Schulfeld zeigen: Die Massnahmen greifen. Tests am Ende der obligatorischen Schulzeit zeigen, dass die Kinder heute besser abschneiden als noch vor wenigen Jahren.

Trotzdem: Sollte man in der Primarschule nicht vor allem darauf achten, dass die Kinder richtig gut Deutsch und Mathematik lernen, statt Lektionen für den Unterricht von zwei Fremdsprachen zu verwenden?

Steiner: In den Stundentafeln haben wir 33 Prozent für Bewegungs- und Gestaltungsfächer, 20 Prozent Deutsch und 9 Prozent Fremdsprachen sowie 19 Prozent Mathe. Das zeigt: Die Idee eines Unterrichts mit Kopf, Herz und Hand wird in der Primarschule umgesetzt, und der Sprachunterricht nimmt nicht Überhand, wobei Deutsch klar Priorität hat. Auch wenn wir den Fremdsprachenunterricht in der dritten Klasse streichen und in die Oberstufe verlegen würden, wären wir in einem Dilemma: Zulasten von was soll der Fremdsprachenunterricht in der Oberstufe eingeführt werden?

Lätzsch: Ich könnte mir vorstellen, das man etwa im Bereich Geometrie, der zur Mathematik zählt, in der Oberstufe Abstriche machen könnte. Zumal jetzt noch der Bereich Natur und Technik aufgebaut worden ist.