An der Rampe der Grossbäckerei Hiestand in Schlieren duftet es nach frischem Gebäck, das gerade aus dem Ofen genommen wurde. 4000 Grittibänzen verlassen noch vor Sonnenaufgang die Backstube. Sie sollen am Samichlaustag pünktlich zur Kaffeepause in den Pausenräumen von 120 Limmattaler Firmen eintreffen.

Dort bereiten sie den Angestellten eine doppelte Freude, wie Urs Schmid, Aktionschef des Kiwanis Clubs Limmattal-Zürich, sagt. «Sie erhalten als Dank für ihre geleistete Arbeit einen leckeren Grittibänz und erfüllen damit einen guten Zweck», so Schmid.

Der Erlös aus dem Verkauf der Grittibänzen kommt benachteiligten Kindern im Limmattal zu Gute. «Es handelt sich hier um eine der intensivsten Aktivitäten unseres Clubs», sagt Schmid. Vor Ort sind 24 emsige Kiwaner als Fahrer im Einsatz und fünf Verpacker vom Kiwanis Club Young Professionals. Hiestand stellt die Räume zur Verfügung und macht dem Club einen guten Preis für die Grittibänzen.

Herzenswünsche erfüllen

Der Gewinn landet zunächst in der Sozialkasse des Clubs und wird dann fortlaufend für gezielte Projekte eingesetzt, wie Kiwanis-Präsident Adrian Meier sagt. «Diese Projekte sind meist mit eigenem Einsatz verbunden», so Meier. Für die Kindertagesstätte Chäferstube in Spreitenbach beispielsweise haben die Kiwaner eine Theaterbühne gebaut. Gelder flossen auch zur Stiftung Wunderlampe, die Herzenswünsche von notleidenden Kindern erfüllt, sowie in die Erforschung seltener Krankheiten.